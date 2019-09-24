Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 FIFA Futbol Ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.

Yılın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü ise ABD Milli Takımı ve Reign FC'nin kaptanı Megan Rapinoe kazandı.

İngiliz kulübü Liverpool'un teknik patronu Alman Jürgen Klopp, Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü seçildi.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü ise Macaristan ekibi Debrecen'de forma giyen Daniel Zsori'ye gitti.

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen Yılın 11'leri ise şöyle:

Erkekler:

Alisson Becker (Liverpool/Brezilya), Virgil van Dijk (Liverpool/Hollanda), Matthijs de Ligt (Juventus/Hollanda), Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya), Marcelo (Real Madrid/Brezilya), Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan), Frenkie de Jong (Barcelona/Hollanda), Eden Hazard (Chelsea/Belçika), Kylian Mbappe (PSG/Fransa), Lionel Messi (Barcelona/Arjantin), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portekiz)

Kadınlar:

Sari van Veendaal (Atletico Madrid/Hollanda), Lucy Bronze (Olympique Lyon/İngiltere), Nilla Fischer (Linkopings/İsveç), Kelly O'Hara (Utah Royals/ABD), Wendie Renard (Olympique Lyon/Fransa), Julie Ertz (Chicago Red Stars/ABD), Amandine Henry (Olympique Lyon/Fransa) Rose Lavelle (Washington Spirit/ABD), Alex Morgan (Orlando Pride/ABD), Megan Rapinoe (Reign/ABD), Marta Vieria (Orlando Pride/Brezilya)