Ligde ilk galibiyetini 1. haftada Sivas’ta oynanan maçta 3-0’lık skorla Beşiktaş karşısında elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Gazişehir FK ile 1-1, 4. haftada ise dış sahada Başekşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.
Sivasspor, 5. haftada sahasında Karadeniz temsilcilerinden Trabzonspor’u 2-1 yenerek, galibiyet hasretini sonlandırdı.
Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Sivasspor, gelecek hafta Alanyaspor’a konuk olacak.
Sivasspor 3 maç sonra galibiyeti hatırladı
24.09.2019 - 01:30 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor, Trabzonspor’u Fernado ve Uğur Çiftçi’nin attığı gollerle mağlup etti. Sivas temsilcisi, bu sonuçla 3 maç sonra kazandı. Ligde bu sezon 2. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 8’e çıkardı.
Ligde ilk galibiyetini 1. haftada Sivas’ta oynanan maçta 3-0’lık skorla Beşiktaş karşısında elde eden D.G. Sivasspor, bu maçın ardından 3 haftadır galibiyet sevinci yaşayamamıştı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olan Yiğidolar, bir sonraki hafta konuk ettiği Gazişehir FK ile 1-1, 4. haftada ise dış sahada Başekşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.
Etiketler : sivasspor,
652212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/652212.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Denizlispor
5
2
2
1
3
8
5
Çaykur Rizespor
5
2
2
1
1
8
6
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
7
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
8
Trabzonspor
4
1
3
0
1
6
9
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
10
Sivasspor
4
1
2
1
2
5
11
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
12
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
13
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
14
Beşiktaş
4
1
1
2
-1
4
15
Kasımpaşa
5
1
1
3
-2
4
16
Başakşehir
4
1
1
2
-3
4
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 20:30
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21.09.2019 15:00
KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
21.09.2019 17:30
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR
21.09.2019 20:00
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
22.09.2019 14:00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
22.09.2019 16:30
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
22.09.2019 19:00
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
23.09.2019 20:00
DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
23.09.2019 20:00
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
5
3
1
1
4
10
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
4
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
5
Keçiörengücü
5
2
3
0
2
9
6
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
7
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
8
Altay
5
2
2
1
1
8
9
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
10
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
İstanbulspor
5
1
3
1
0
6
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
5
0
2
3
-4
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 19:00
İSTANBULSPOR A.Ş. 2 - 2 BALIKESİRSPOR
20.09.2019 19:00
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 ADANASPOR A.Ş.
21.09.2019 14:00
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 1 - 1 BOLUSPOR
21.09.2019 16:30
ALTAY 0 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ
21.09.2019 16:30
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 - 1 ALTINORDU
21.09.2019 19:00
ADANA DEMİRSPOR 4 - 1 BURSASPOR
22.09.2019 14:00
GİRESUNSPOR 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
22.09.2019 16:30
ESKİŞEHİRSPOR 3 - 0 EKOL GÖZ MENEMENSPOR
22.09.2019 19:00
AKHİSARSPOR 3 - 1 HATAYSPOR