Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta işler gittikçe sarpa sarıyor. Dünkü Başakşehir karşılaşması öncesi tribünlerden Fikret Orman'a protesto vardı. Siyah-beyazlılar "Fikret Orman paralar nerede, yönetim istifa, sekiz sene oldu senin süren doldu, Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" şeklinde bağırdı. Bu sırada statta müzik yayınına geçildi. Tribünler 54. dakikada gelen Başakşehir golünün ardından da toplu halde 'İstifa' diye tempo tuttu. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca yine Fikret Orman'ı hedef alarak 'Fikret gol gol gol' tezahüratı da yaptı.



Takım niye oynamıyor?

Tepkilerden Teknik Direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Ev sahibi taraftarlar, ‘Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor’ şeklinde tempo tuttu. Sonrasında tribünler adı bir dönem Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan siyah-beyazlı ekibin efsanevi futbolcusu Sergen Yalçın lehinde de tezahüratlar yaptı. Futbolculardan da Douglas oyundan çıkarken tribünlerce ıslıklandı. Futbolcunun gördüğü tepki üzerine moralinin hayli bozulduğu görüldü.



En son 2009'daki Trabzonspor-F.Bahçe maçında stoper oynayan Gökhan Gönül 10 yıl sonra bu bölgede görev yaptı.



Beşiktaş, Süper Lig'de sahasındaki son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.



SUAT ARSLANBOĞA'YA ÖFKE VARDI

Tartışmalı karar

45+1'de Guldbrandsen yerde kaldı, hakem faulü beklenenin aksine Beşiktaş'a verdi ve ilk yarıyı hemen bitirdi

45+1. dakikada Başakşehir'den Guldbrandsen ve Beşiktaş'tan Douglas arasında yaşanan ikili pozisyonda Guldbrandsen kendisini yerde buldu ve hakemden kart bekledi. Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa ise Guldbrandsen'in Douglas'a faul yaptığı kararını verdi ve hemen ardından ilk yarıyı bitirdi. Hakemin ilk yarıyı bitirmesinin ardından Başakşehirli futbolcular, Arslanboğa'ya tepki gösterirken ''Neden VAR'a bakmıyorsun?'' eleştirisinde bulundu. Hakem Suat Arslanboğa, itirazlar sebebiyle misafir takımdan İrfan Can Kahveci ile yedek kulübesinden Uğur Uçar ve yardımcı antrenör Stjepan Tomas'a sarı kart gösterdi. Başakşehir, pozisyonun ardından Twitter hesabından ''Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki bir kaç futbolcumuza sarı kart gösterdi'' paylaşımında bulundu.



Buruk: Pozisyonun üzerine yattı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçı kazanmaya yakın taraftık ama ikinci golü bulamadık. İlk yarının sonundaki pozisyon çok üzücü. Hakemin pozisyonun üzerine yatması, herkesi içeri sokmaya çalışması çok üzücüydü. Üzerindeki baskıdan dolayı kırmızı kartı veremedi diye düşünüyorum, çok kötü bir yönetim gösterdi" sözlerini kullandı.



GÜMÜŞDAĞ HAKEME SERT ÇIKTI

Kötü niyetliydi

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “İlk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR’a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçta konuşulacak çok pozisyon var ama bu öyle bir pozisyon ki, bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız” diye konuştu.