Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya deplasmanından iki puanlık kayıpla dönen ve bir yandan da derbiye odaklanmaya çalışan Galatasaray’da hasar tespit çalışmaları var. Kadrosuna önemli oyuncular katan ve henüz sahada “takım” görüntüsü sergileyemeyen Cimbom’da teknik ekip hem geçmişe hem de derbiye yönelik çalışma içerisinde... Şu ana kadar hücumda ve savunma anlayışında aksaklıkları bulunan ve kadro kalitesini tabelaya yansıtmakta zorlanan sarı-kırmızılılar derbi öncesi bu yönde uyarılar yapacak.



> Görev tanımlaması!

Orta sahada Fernando performansını fazlasıyla arayan kanatta da Onyekuru’nun yokluğunu hisseden Aslanların önemli zaafiyeti skoru koruyamaması. Hem de kalesinde Muslera gibi önemli bir eldiven olmasına rağmen. Takım savunmasının en uçtan başladığını düşünen Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisinde orta alan ve hücumdaki oyunculardan iki yönlü (defans-atak) futbol istiyor. Malatya maçında olduğu gibi herkes görevlendirmeye sadık kalıp rakibe boş alan bırakmayacak.





TERİM’İN KARNESİ

Deplasmanda kayıp 41 puan

Her ne kadar teknik direktör Fatih Terim “deplasman fobisi” kavramına karşı olsa da rakamlar öyle demiyor. Aslan’ın Terim yönetiminde dış sahadaki puan kaybı 41 puana ulaştı. Cimbom, direktörlüğe getirilen Terim’in son dönemindeki 29 deplasman maçında 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.



DERBİ İÇİN...

Ömer ’e yer bakılıyor

Sarı-kırmızılı takımda şu an için bu sezona damga vuran kişi hiç kuşkusuz Ömer Bayram. Yedek kuvvet olarak düşünülen ancak performansıyla A Takımı fazlasıyla hak eden Bayram, Malatya karşısında da asist yaptı. Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe derbisi öncesinde zengin kadro içerisinde Ömer Bayram’a yer bakıyor.



CENGİZ'DEN AÇIKLAMA

Bizim gizlimiz saklımız yok

Emlak Konut'un Riva ve Florya projelerinden çekilmesinin ardından Divan Kurul dün olağanüstü bir toplantı yaptı. Başkan Mustafa Cengiz "Her iki proje de Dursun Özbek döneminde yapıldı. Bir çözüme ulaşmaya çalışacağız, hem Galatasaray'a hem de devletin hayrına. Bizim gizli saklımız yok. KAP'ta her şey belgeli" diye konuştu.