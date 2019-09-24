32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Malatya maçında da hücuma katkı vermeye çalıştı ama iki net pozisyonda hedefi bulamadı. Yedi maçta iki golü bulunan Babel derbide de hem tecrübesi hem de kalitesiyle Fatih Terim’in önemli kozlarından biri olacak.
Babel yorgun düştü
24.09.2019 - 04:23 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray şu ana kadar yedi resmi maç oynadı. Ve takımda tam süre alan sadece iki isim var. Biri kaleci Muslera diğeri ise Ryan Babel...
Etiketler : babel,galatasaray,
652224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/652224.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Denizlispor
5
2
2
1
3
8
5
Çaykur Rizespor
5
2
2
1
1
8
6
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
7
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
8
Trabzonspor
4
1
3
0
1
6
9
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
10
Sivasspor
4
1
2
1
2
5
11
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
12
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
13
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
14
Beşiktaş
4
1
1
2
-1
4
15
Kasımpaşa
5
1
1
3
-2
4
16
Başakşehir
4
1
1
2
-3
4
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 20:30
GÖZTEPE A.Ş. 1 - 0 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21.09.2019 15:00
KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.
21.09.2019 17:30
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 1 YUKATEL DENİZLİSPOR
21.09.2019 20:00
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
22.09.2019 14:00
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
22.09.2019 16:30
GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
22.09.2019 19:00
BTC TURK YENİ MALATYASPOR 1 - 1 GALATASARAY A.Ş.
23.09.2019 20:00
DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
23.09.2019 20:00
BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
5
3
1
1
4
10
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
4
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
5
Keçiörengücü
5
2
3
0
2
9
6
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
7
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
8
Altay
5
2
2
1
1
8
9
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
10
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
İstanbulspor
5
1
3
1
0
6
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
5
0
2
3
-4
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
20.09.2019 19:00
İSTANBULSPOR A.Ş. 2 - 2 BALIKESİRSPOR
20.09.2019 19:00
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 2 - 1 ADANASPOR A.Ş.
21.09.2019 14:00
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 1 - 1 BOLUSPOR
21.09.2019 16:30
ALTAY 0 - 0 KEÇİÖRENGÜCÜ
21.09.2019 16:30
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 - 1 ALTINORDU
21.09.2019 19:00
ADANA DEMİRSPOR 4 - 1 BURSASPOR
22.09.2019 14:00
GİRESUNSPOR 1 - 1 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
22.09.2019 16:30
ESKİŞEHİRSPOR 3 - 0 EKOL GÖZ MENEMENSPOR
22.09.2019 19:00
AKHİSARSPOR 3 - 1 HATAYSPOR