Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

32 yaşındaki Hollandalı oyuncu, Malatya maçında da hücuma katkı vermeye çalıştı ama iki net pozisyonda hedefi bulamadı. Yedi maçta iki golü bulunan Babel derbide de hem tecrübesi hem de kalitesiyle Fatih Terim’in önemli kozlarından biri olacak.