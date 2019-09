Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Ligde ve Avrupa'da üst üste başarısız sonuçlar yaşayan Beşiktaş kendine gelmek için Medipol Başakşehir maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle maça sıkıntılı başlayan Kartal sahasında iki puan bıraktı: 1-1. Bratislava maçında görev alan Ruiz sakatlığı, Vida ve Elneny de cezaları sebebiyle kadroda yer almazken, Rebocho ve Umut Nayir ise yedekteydi. Siyah-beyazlılar taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya hızlı ve istekli başladı. Ancak Kartal'ın arkasına aldığı bu rüzgâr kısa sürdü. Oyunun kontrolünü ele alan Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Okan Buruk' un öğrencileri oldu. Stoperde Gökhan ile Necip'in uyumsuzluğu dikkat çekerken, uzun süre sonra takıma katılan Burak Yılmaz istekli olmasına rağmen takımın hücumda organize atak geliştirememesi sebebiyle etkili olamadı. Kalesinde sık sık tehlikeler yaşayan Beşiktaş devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.



> Kral eşitledi

İkinci yarıya her iki takım da değişiklik yapmadan başladı. Etkili hücumlar geliştiren Medipol Başakşehir aradığı golü 54. dakikada Crivelli ile buldu: 0-1. Bu golden sonra misafir ekip üst üste net fırsatlar yakalasa da müsait pozisyonlarda farkı artıracak golü bulamadı. Abdullah Avcı takımın havasını değiştirmek için Douglas-Oğuzhan ve Diaby-Orkan değişikliklerini yaptı. Taraftarların "Sergen Yalçın" tezahüratları yapmaya başladığı anlarda Burak Yılmaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa'nın VAR'dan izleyerek verdiği penaltıyı Burak gole çevirdi: 1-1. Heyecan fırtınası içinde geçen kalan sürede skor değişmedi ve bu sonuçla Beşiktaş beş haftanın geride kaldığı ligde bir darbe daha alarak sezonun başında zirvenin 8 puan gerisinde yer aldı.



OZZY GERİ DÖNDÜ

Yeni bir takımız

Sakatlıktan geri dönen Oğuzhan Özyakup maçın ardından, “Üç puan kazanmak istiyorduk. Yeni hocamızla yeni bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Beşiktaş gibi büyük bir camiada güzel futbolun dışında skor da önemli ve bunun farkındayız" açıklaması yaptı.



İRFAN CAN SİTEMLİ

Bari Var’dan bak

90 dakikayı yorumlayan İrfan Can, “Bu skoru koruyabilirdik, rakip de üstümüze gelmiyordu aslında" derken, “İlk yarı sonunda bir pozisyon var, rakip 10 kişi de kalabilirdi. Vermedin, bari VAR’dan bak. Bize gelince veriyorsunuz hemen” ifadelerini kullandı.



CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Llajic Trabzon'da yok

Maçın ilk yarısında Suat Arslanboğa'nın aleyhine verdiği faul kararını beğenmeyen Adem Llajic tepkisini hakemi iterek gösterince sarı karttan kaçamadı. Llajic önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.