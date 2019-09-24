Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de oynadığı son iki karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Sivas deplasmanında maçın başında öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Ekuban ve Abdülkadir Ömür gibi iki önemli eksiğin olduğu maçta henüz üçüncü dakikada öne geçen Ünal Karaman’ın takımı, bu üstünlüğünü maç sonuna taşımayı başaramadı. Karşılaşmada gol perdesini açan isim Advijaj oldu. Sörloth’tan aldığı pası iyi değerlendiren Kosovalı oyuncu, bordo-mavili formayla ilk golünü Sivas’ta attı: 1-0. Golden sonra farkı ikiye çıkartmak için ataklarını sürdüren Trabzonspor’da Sosa’nın 29’daki frikiği kalecide kaldı. Karşılaşmaya beraberliği getiren gol ise 41’de geldi. Emre Kılınç’ın savunmanın arkasına attığı derin topa iyi hareketlenen Fernando dar bir açıya rağmen kalesini terk eden Uğurcan’ı mağlup ederek ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.



> Penaltı kaçtı

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor 50’de Advijaj ile bir kez daha kaleyi yokladı ama bu vuruş çerçeveyi bulmadı. 55’te gole yaklaşan taraf ise ev sahibi Sivasspor oldu. Emre’nin şutu kaleci Uğurcan’dan sekerken, pozisyonu takip eden eski Trabzonsporlu Yatabare’nin şutu üstten auta gitti. Karşılaşmanın kırılma anlarından biri ise son bölümde yaşandı. 77’de Appindangoye’nin Sörloth’a yaptığı harekette VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıktı. Topun başına geçen Sörloth’un şutu yandan auta çıktı. 85’te orta sahadan taşıdığı topla ceza sahasının dışından kaleyi gören Mert Hakan’ın şutu direkten döndü. Karşılaşmada son sözü ise 90+6’da Uğur söyledi. Ceza sahası içerisinde genç Koray’ı geçen tecrübeli oyuncu düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-1.



ÇALIMBAY MUTLU

Son gol güzeldi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Trabzon’la oynarken maçın başında gol yemek zor. Ama oyundan kopmadık. İkinci yarı kontrolü ele aldık. Attığımız son gol çok güzeldi. Takımımı tebrik ediyorum. Son paslara dikkat edersek çok daha iyi olacağız” dedi.



16 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Seri bozuldu

Trabzonspor’un 16 maçlık yenilmezlik serisi Sivas’ta bozuldu. Bordo-mavililer öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayınca 16 maç aradan sonra mağlubiyeti tattı. Karadeniz ekibi deplasman maçlarında da 9 maçtır kaybetmiyordu. Trabzonspor 225 gün sonra dış sahadan eli boş döndü.



SÖRLOTH DA KAÇIRDI

Penaltı kâbusu

Trabzonspor, penaltılarda karavana atmaya devam ediyor. Bordo-mavililer dünkü Sivasspor maçında da Sörloth ile penaltı atışından yararlanamadı. VAR kontrolü sonrası verilen penaltı kararında topun başına geçen Sörhoth topu yandan auta attı. Nwakaeme, Sosa da bu sezon penaltı kaçıran isimler olmuştu.