Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştiren sarı-lacivertliler, önce salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli takım; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.