Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştiren sarı-lacivertliler, önce salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli takım; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
24.09.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 24.09.2019 - 13:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimde, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir idman gerçekleştiren sarı-lacivertliler, önce salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli takım; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fenerbahçe,derbi,hazırlık,
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1
2
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5
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Ankaragücü
5
1
2
2
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5
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Kasımpaşa
5
1
1
3
-2
4
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0
3
2
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Ümraniye
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1
1
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10
2
Akhisar Bld.Spor
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3
1
1
3
10
3
Adana Demirspor
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2
3
0
5
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Fatih Karagümrük
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2
3
0
3
9
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3
0
2
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0
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