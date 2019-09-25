Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinde her şey iyi güzel giderken tablo terse döndü. Hem de öyle bir döndü ki, kısa sürede sağlam gibi görünen krediler de eridi. Teknik direktör Ünal Karaman bir anda camianın belli bir kesiminin hedefi hâline geldi. Sebebi de oyuncu tercihleri, taktik anlayış ve Yusuf Yazıcı’nın boşluğunun doldurulamaması olarak gösterildi. Bordo-mavililerin yaşadığı durum “teknik arıza” gibi görülse de aslında bu noktaya sadece tek bir sebeple gelinmediği aşikâr! Çünkü çok faktör bir arada. Yenilerin henüz takıma tam olarak alışamaması, üst üste gelen (Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Ekuban ve Fernandes) sakatlıklar ve kadro derinliğinin zayıf olması da Trabzonspor’un zaafları.

"Seri sonu” oldu

Tablo böyleyken Karadeniz ekibi ligin ilk beş haftalık bölümünde üç beraberlik, bir galibiyet ve bir mağlubiyet alarak son dört sezonun en kötü ikinci başlangıcına imza attı. Ki, ligde 15 maçtır devam eden ve takım üzerinde pozitif etki oluşturan yenilmezlik serisi de Sivas deplasmanında son buldu. Peki Sivas maçının mahallî basına yansımaları nasıldı? Sonnokta gazetesi, “Eyvah... Eyvah... Tükeniyoruz”, Taka gazetesi, “Fırtına esmez oldu!”, Karadeniz gazetesi, “Karadeniz fıkrası gibiyiz”, Kuzey Ekspres gazetesi, “Sivas’ta çakıldık!”, Günebakış gazetesi de “Trabzon Sivas’ta yıkıldı” başlıklarını attı.