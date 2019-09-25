Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Feda sezonuyla görevine başlayan Fikret Orman, dün yedi yıldır sürdürdüğü Beşiktaş Kulübü Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Aslında dün Sompo Japan ile düzenlenen sponsorluk anlaşması töreninde her şey normal görünüyordu. Sponsor firma yöneticileriyle gülüp şakalaşan Orman, basın mensuplarının anlaşmayla ilgili sorularına da detaylıca cevap veriyordu. İmza töreninin ardından Orman, beş dakika sonra tekrar geleceğini söyledi. Sponsor firma yetkililerini uğurladıktan sonra geri gelerek tek başına mikrofonun başına geçen Fikret Orman, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları icraatı anlatmaya başladı. Toplantı odasındaki hava giderek garipleşmeye başladı. Orman’ın sesindeki titremeler de dikkat çekiyordu.

Kan değişimi lazım

Konuşmasının sonuna doğru artık kan değişiminin gerekli olduğunu söyleyen Orman’ın bu sözleri bir anda soğuk duş etkisi yaptı. Bu kan değişikliğinin yeni teknik direktör ile olacağı düşünülürken Orman’ın kafalarda soru işareti bırakmayan sözleri geldi: “Yarın (bugün) olağanüstü toplanacağız. Beşiktaş’taki sürecimi tamamlıyorum. Bundan sonraki süreci Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile oturup konuşacağım. Biz aşk için yapıyoruz bunu arkadaşlarımızla. Küfrü hak etmediğimizi düşünüyorum. Hayatım Beşiktaş içinde geçti. Beşiktaş için kavga ettim. Bana küfredenler daha doğmamışken ben içinden geldim. Taraftar Beşiktaş’ın sahibidir, doğrudur. Beşiktaş’ın yeni bir enerjiye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Vicdanım rahat!

Beşiktaş’a iyi bir hizmet verdiğini düşündüğünü söyleyen Fikret Orman “Vicdanım rahat” dedi. Yıllardır Türkiye’nin her yerine giderek Beşiktaşlıları bir araya getirmeye çalıştığını söyleyen Orman “Ancak kulüp içindeki kulisçiliğin önüne bir türlü geçemedik. Camiayı birleştirmekte başarısız olduk. Gencecik çocukları bize küfretsinler diye örgütlediler. Nereye gitsem bunlarla karşılaşmaya başladım. Maç oynanıyor; ‘Fikret gol gol gol…’ Aslında yorgun değilim ama kırgınım ve üzgünüm. Şu anki negatif hava benim üzerimden gittiği için bırakma kararını aldım” diye konuştu.