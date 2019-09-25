Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kanarya’da Galatasaray derbisi mesaisi var. Tabii ki bu mesainin içerisinde de özel çalışmalar. İşte o özel çalışmalardan birisi de Max Kruse üzerine yoğunlaşılması. Bu sezonun en flaş transferlerinden biri olarak görülen Alman oyuncu, direkt tabela yapamadı belki ama dolaylı anlamda katkısı çok ama çok fazlaydı. Ki, son Ankaragücü mücadelesinde Vedat Muriç’e attırdığı gol tamamen futbol zekâsı ve kalite içerikliydi. İşte o Max Kruse’den cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde de beklenti büyük. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisini özel yetkilerle donatacak.

Kalitesini gösterecek

Defansın arkasına sarkan, rakip yarı sahanın orta alanının her bölgesinde etkin görünen Max Kruse, Galatasaray karşısında da “özgür” oynayacak. Arka tarafta Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo destekli Alman isim, rakibin savunma dengesini bozmaya çalışacak. Gerektiğinde kanatlara yayılacak, gerektiğinde orta alanda Luyindama ve Marcao’nun arkasına sarkıp Vedat Muriç’i paslarıyla besleyecek. Rakibin oyunu önde kurması hâlinde ise geriye kadar gelip oyun kurma görevini üstlenecek. Özetle Süper Lig’de ilk derbisine çıkacak Max Kruse, kumaş kalitesini göstermeye çalışacak.

Islak değil kuru Ozan

Sarı-lacivertlilerde Isla takıma dönse de teknik direktör Ersun Yanal’ın sağ bek tercihi son maçların formda oyuncusu Ozan Tufan olacak. Maç eksiği bulunan Isla konusunda risk almak istemeyen Yanal, Ozan Tufan’ın sağ bek performansından çok memnun. Geçmişten dersler çıkardığını belirten ve çok farklı bir görüntü sergileyen, hatta kaptanlık pazubendi de verilen sarı-lacivertli oyuncu “Takımın başarısı için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Fenerbahçe kazanınca ben de mutlu oluyorum” diyor.