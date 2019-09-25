Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’nın dün yaptığı basın toplantısında görevi bırakmasının ardından gözler teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibine çevrildi.

Dün yaptığı basın toplantısıyla birlikte Beşiktaş’taki sürecini tamamladığını açıklayan Fikret Orman’nın görevi bırakma kararı sonrası gözler lige beklenen başlangıcı yapamayan Kartal'ın hocası Abdullah Avcı’ya çevrildi.

Başkan Orman'ın, Avcı'ya takımın başında kalması yönünde tavsiyede bulunduğu belirtilirken, yeni yönetimin bu konudaki kararı şimdiden merak konusu.

Olası istifada ilk aday Sergen Yalçın

Beşiktaş’ta yaşanacak olası teknik direktör boşluğunda takımın başına gelmesi beklenen ilk isim Sergen Yalçın. Taraftarın Başakşehir karşılaşmasında ismini haykırdığı Yalçın, olası bir ayrılıkta teknik direktörlük koltuğu için en büyük aday olarak göze çarpıyor.

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor’un başında çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.