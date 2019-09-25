Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Ali Koç'un açıklamalarına baktım, cevap vermeye değmeyeceğine karar verdim. Değseydi cevap verirdim." ifadelerini kullandı.

"Hepimiz derbiye hazırız"

Fenerbahçe ile 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları derbiye hazır olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız." diye konuştu.

Cezası nedeniyle maçlarda kulübede yer almayan Terim, tribünde olmanın zor olduğunu belirterek, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçları tribünde takip etmek beni üzüyor. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor." şeklinde konuştu.

"Belhanda oynamayı çok istiyor"

Sakatlığı bulunan Younes Belhanda'nın derbide forma giymek istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede problem yaşayabilir. Özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçındaki rotasyonun sezonun ilerleyen maçlarında da devam edeceğini aktaran Terim, "Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray'da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz." dedi.

Terim yeri geldiğinde 1-0'lık skorun korunması gerektiğinin altını çizerek, "1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0'da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir." şeklinde konuştu.

"Bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır"

Yardımcı antrenörü Levent Şahin'in eleştirilmesine değinen Terim, "Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır." ifadelerini kullandı.