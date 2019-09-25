Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe’de dev derbinin hazırlıkları sürüyor
25.09.2019 - 14:50 | Son Güncelleme: 25.09.2019 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Etiketler : Fenerbahçe,
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Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
5
2
2
1
3
8
5
Denizlispor
5
2
2
1
3
8
6
Çaykur Rizespor
5
2
2
1
1
8
7
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
8
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
9
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
10
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
11
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
12
Başakşehir
5
1
2
2
-3
5
13
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
14
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
15
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
16
Kasımpaşa
5
1
1
3
-2
4
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
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A.
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A.
P.
1
Ümraniye
5
3
1
1
4
10
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
4
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
5
Keçiörengücü
5
2
3
0
2
9
6
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
7
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
8
Altay
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2
2
1
1
8
9
Balıkesirspor
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2
1
2
0
7
10
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
İstanbulspor
5
1
3
1
0
6
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
5
0
2
3
-4
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
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1
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