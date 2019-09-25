Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından dörderli gruplara ayrılan futbolcular, ikişerli takımlar halinde dar alanda çift kale maçlarla devam ettirdikleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.