Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı. Talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla sayıda tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı. Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak. Statlarda taraftar güvenliğini sağlamak ve kulüpleri bu konuda daha fazla önlem almaya teşvik etmek için talimatta yapılan değişiklikle, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları da arttırıldı.