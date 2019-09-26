Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tam gaz sürerken teknik direktör Ersun Yanal oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Galatasaray’ın zayıf ve güçlü yanlarına yönelik analizleri düzenli olarak takımına sunan tecrübeli teknik adam “Fenerbahçe gibi oynarsak galibiyet çok kolay” vurgusunda bulundu. Derbide yüksek tansiyondan ve deplasman atmosferinden etkilenme lüksleri olmadığını vurgulayan Ersun Hoca “Hepiniz tecrübeli oyuncularsınız. Yapmanız gereken sahaya konsantre olmak. Tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın. Galibiyet gelecektir” dedi.

Üç puandan fazlası

G.Saray’ın kazanmak için sınırları zorlayacağını vurgulayan Ersun Yanal “Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için bütün güçleriyle mücadele edecekler. Ancak biz kendi gücümüzü biliyoruz. F.Bahçe gibi oynarsak üç puan bizim olacaktır” sözleriyle oyuncularını motive etti. Hücumdaki bütünlüğü savunmaya da yansıtmaları gerektiğinin altını çizen Yanal “Ligin en iyi hücum eden takımıyız. Defansta bireysel hatalar yapıyoruz. Bu sefer her şeyi doğru yapmalıyız” ikazı yaptı. Ersun Hoca “Yola şampiyonluk için çıktık. G.Saray yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak” diye konuştu.

İLKİ YAŞAYACAKLAR

Altay, Zanka, Rami, Gustavo, Deniz, Kruse ve Muriç ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu isimlerden sadece Rami’nin yedek soyunması beklenirken Tolga Ciğerci de ilk defa Fenerbahçe formasıyla Galatasaray derbisine çıkacak. Tolga, Galatasaray’la Fenerbahçe’ye dört defa rakip olmuş, bir galibiyet, bir mağlubiyet, iki beraberlik yaşamıştı.

ŞUT-PAS-İSABET

Geride kalan beş haftada attığı 11 golle ligin en skorer ikinci takımı olan Fenerbahçe, hücum istatistikleriyle de rakiplerine korku salıyor. Sarı-lacivertliler; şut (95), isabetli şut (33), rakip ceza sahasında topla buluşma (24), hücum pası (74), pas yüzdesi (88), topa sahip olma yüzdesi (64), hücum ortası (29) istatistiklerinde ligin en iyisi durumunda.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’nin dün yaptığı idmana özel program uygulanan Moses ve tedavisi süren Rodrigues dışında bütün oyuncular katıldı. Sarı-lacivertliler, dörderli gruplar hâlinde dar alanda çift kale maç yaptıktan sonra taktik ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.