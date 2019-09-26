Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim arasında devam eden “sicil” tartışmasına Terim cephesi nokta koydu. Galatasaray’ın hocası. Belçika’da C. Brugge maçı öncesi öğrendiği kendisine yönelik “Sicili bozuk” sözü için kısa bir cevap vermiş ve İstanbul’a dönüşte değerlendireceğini ifade etmişti. Ve o değerlendirme dün yapıldı. Fatih Hoca, basın mensuplarıyla sohbetinde “Ali Koç’un açıklamalarına baktım, cevap vermeye değmeyeceğine karar verdim. Değseydi cevap verirdim” dedi. Terim ayrıca geçen sezon enteresan bir derbi oynandığını farklı bitecek maçın 2-2 sonuçlandığını da hatırlatarak cumartesi günkü maça hazır olduklarını ve kazanacaklarına inandığını söyledi.

Oyunculara gönderme

Cezası sebebiyle kulübede yer alamayacak olan Terim bu konuda da üzüntüsünü dile getirerek “Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız ve oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Takıma faydalı olacağım yerde olamamak rahatsız edici oluyor” diye konuştu. Çok tartışılan ve eleştiri de alan Malatyaspor maçındaki rotasyonun sezonun ilerleyen maçlarında da devam edeceğini ifade eden Terim “Oyuncular haftada üç maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray’da oynayan futbolcunun bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz” dedi. Skorun 1-1’e gelmesini de eleştiren Fatih Hoca “Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0’ı korumanız gerekir” ifadesini kullandı.

OYNAMAYI İSTİYOR

Kasımpaşa maçında çenesine darbe alan ve operasyon geçiren Younès Belhanda özel maskeyle çalışıyor. Kulüp doktoru Yener İnce “Belhanda oynamak istiyor. Topla yapılan çalışmalarda maske takacak. Cerrahlardan aldığımız bilgiye göre maske ile oynamasında mahzur yok” dedi. Fatih Terim de bu konuda “Sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede problem yaşayabilir. Özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp kararımızı son gün vereceğiz” diye konuştu.



Şahin’e destek

Malatyaspor maçındaki kenar yönetimi eleştiri alan yardımcı antrenörü Levent Şahin’in durumunu da değerlendiren Fatih Terim “Son iki sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. Üçü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır” dedi.

Derbiyi taraftar için kazanacağız

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisini değerlendirerek “Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız. Bu Allah’ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Feghouli hakemlerin yönetimi konusunda da “Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum” dedi.

..Ve derbinin hakemi Çakır

Süper Lig’de cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine beklenildiği gibi Cüneyt Çakır verildi. Pazar günkü Trabzon-Beşiktaş mücadelesini ise Ali Palabıyık yönetecek. Diğer hakemler şöyle: Başakşehir-Rize (Fırat Aydınus), Denizli-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu), Alanya-Sivas (Halil Umut Meler), Konya-Kayseri (Alper Ulusoy), Antalya-Malatya (Bahattin Şimşek), A.Gücü-G.Birliği (Ümit Öztürk), G. Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan).