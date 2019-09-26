Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Fikret Orman’ın sürpriz bir şekilde istifasının ardından Beşiktaş kulislerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Camianın en çok desteklediği isim olarak öne çıkan Ahmet Nur Çebi harekete geçmiş durumda. Tüzüğe göre olağanüstü seçimli kongrenin bir ay içinde yapılacak olmasından dolayı elini çabuk tutmak isteyen Çebi, daha önce Fikret Orman başkanlığındaki yönetimlerde birlikte çalıştığı isimlerle görüşmelere başladı. İlk olarak geçen sene eylül ayında yapılan olağanüstü seçimde kendisiyle birlikte Fikret Orman’ın liste dışı bıraktığı Erdal Torunoğulları ile görüşen Çebi “Göreve hazırım” cevabını aldı. Yine önceki dönemlerde kulübün mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berk Hacıgüzeller de Ahmet Nur Çebi’nin birlikte çalışmak istediği isimler arasında.

Tekinoktay planı

Kulüp ekonomisini görev yaptığı dönemde başarılı bir şekilde yöneten Hacıgüzeller’in geçen yıl yapılan seçimde liste dışı bırakılması, Orman’ın eleştirilmesine yol açan konulardan biriydi. Çebi’nin, ekibinde görmeyi istediği Hacıgüzeller ile yaptığı ilk görüşmenin müspet geçtiği de gelen bilgiler arasında. Güçlü bir yönetim kurmak isteyen Çebi, Metin Albayrak ve Emre Kocadağ gibi isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Öte yandan ekibi toplamak için kısıtlı süresi olan Çebi, bu konuyu Hürser Tekinoktay’ı yönetimine katarak çözmeyi planları arasında tutuyor. Tekinoktay’ın kısa süre önce göreve hazır bir ekip kurmuş olması, Çebi’yi cezbediyor.

Abdullah Avcı yapayalnız

Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı çok sıkıntılı. Tecrübeli teknik adam, kendisine sahip çıkan Fikret Orman’ın istifası sebebiyle zor günler yaşıyor. Yapılacak seçime kadar yönetimden destek alamayacak olan Avcı’nın takımı kritik maçlara hazırlamakta büyük zorluk yaşayacak olması camiayı endişelendiriyor. Siyah-beyazlılar seçime kadar olan süreçte ligde üst üste Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çıkacak.

ADAYLIKTA ADI GEÇİYOR

İki dönem Beşiktaş Belediyesi Başkanlığı yapan İsmail Ünal’ın Fikret Orman’ın istifası sonrası adaylığını koyabileceği konuşuluyor. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Ünal’ın adaylığını açıklaması için Fikret Orman yönetiminin istifa kararını beklediği belirtiliyor. İsmail Ünal’a, Fikret Orman’ın mevcut yönetiminden de destek gelmesi bekleniyor.

GELECEK BAŞKANIN İŞİ ZOR

Beşiktaş’ın mali tablosu hiç iç açıcı değil. 26 Mart 2012 tarihinde göreve geldiğinde Yıldırım Demirören yönetiminden 490 milyon lira borç devralan Orman, yedi buçuk sene sonra yeni gelecek olan yönetime 2,5 milyar lira borç devredecek. Başkanlığa aday olması beklenen bazı isimlerin bu borç yükü sebebiyle kararından vazgeçebileceği konuşuluyor.