Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, cumartesi akşamı oynanacak derbinin hazırlıklarına psikolojik olarak da devam ediyor. Sürekli olarak sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarına moral yükleyen Sarı Lacivertliler, son yaptıkları paylaşımlar da Galatasaray'a bir göndermede bulundu.



"Beyler Allah rızası için bağırın"

Kulübün yaptığı son derbi paylaşımında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında Sarı Lacivertli taraftarlar sürekli olarak tezahürat yapıyor ve deplasman seyircisi olmalarına rağmen o an için Galatasaray taraftarından daha çok sesleri çıkıyor.

Bir Galatasaray taraftarı ise bu anları hem cep telefonuna kaydediyor hem de kendi taraftarına az tezahürat yaptıkları için tepki gösteriyor.