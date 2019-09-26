Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ter dökecek. 27 Eylül’de (yarın) Katar’ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 12’si erkek, 8’i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.

İlk Dünya Şampiyonluğu Londra’da gelmişti

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 madalya kazanmıştı. Doha’da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017’de Türkiye Atletizm Tarihi’nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti.

Dünya’nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Kadınlar

Tuğba Güvenç (3.000 M. Su Engelli)

Özlem Kaya (3.000 M. Su Engelli)

Meryem Bekmez (20 km. Yürüyüş)

Ayşe Tekdal (20 km. Yürüyüş)

Elvan Abeylegesse (Maraton)

Fadime Suna Çelik (Maraton)

Eda Tuğsuz (Cirit Atma)

Emel Dereli (Gülle Atma)

Erkekler

Ramil Guliyev (200 - 4x100 Bayrak)

Emre Zafer Barnes (4x100 Bayrak)

Jak Ali Harvey (4x100 Bayrak)

Aykut Ay (4x100 Bayrak)

Yiğitcan Hekimoğlu (4x100 Bayrak)

Kayhan Özer (4x100 Bayrak)

Yasmani Copello Escobar (400 Engelli)

Salih Korkmaz (20 Km. Yürüyüş)

Polat Kemboi Arıkan (Maraton)

Mert Girmalegesse (Maraton)

Necati Er (3 Adım Atlama)

Özkan Baltacı (Çekiç Atma)

İlk gün Türk sporcuların programı

18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri - Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya)

19.25 Erkekler 3 Adım Atlama - Necati Er)

20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri - Yasmani Copello Escobar)

23.59 Kadınlar Maraton - Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik)