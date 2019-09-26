Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta istifa kararı alan Başkan Fikret Orman, yönetimi olağanüstü toplantı için Beşiktaş Park’ta topladı. Saat 11.00 sularında stada gelen Başkan Orman’a destek gösterilerinde bulunmak için siyah-beyazlı taraftarlar da stat önünde toplandı. "Böyle ayrılık olmaz", "Başkan Beşiktaş’ı bırakma", "Sen ne yaptıysan, Beşiktaş için yaptın" pankartları açan taraftarlar, Orman’a ‘Bizi bırakma’ diyerek tezahüratlar yaptı.

Aracından indiği esnada bazı taraftarların Orman’ın boynuna sarılarak ağlaması dikkatlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılar, “Biz 15 sene şampiyonluk göremedik. Sen bu stadı yaptın. Bizi bırakma başkanım. Sen bunu hak etmedin. Arkanızda dağ var. 2-3 kişinin sözlerine bakma. Önce Allah sonra biz varız. Size güveniyoruz” diyerek Fikret Orman’ın kararından dönmesini istedi.

Basın mensuplarına bir açıklama yapmayan Orman, kendisini bekleyen taraftarlara ise, “Bizi hırsız yaptılar. Ben emek verdim. Ben kanımı verdim. Paralar nerede diyorlar. Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı” diyerek adeta isyan etti.