Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Silivri açıklarında bugün 13.59’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından spor kulüpleri sosyal medyadan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in yanı sıra diğer spor kulüplerinin yayımladığı geçmiş olsun mesajları şu şekilde:

Galatasaray

"İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe

"İstanbul ve çevre illerimizde yaşanan deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."

Beşiktaş

"İstanbul ve çevre illerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun."

Medipol Başakşehir

"Yaşadığımız deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun derken, can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyoruz."

Ümraniyespor

"Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerden hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İstanbulspor

"İstanbulspor ve çevresinde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."