Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sosa, Beşiktaş maçına özel bir konsantrasyonla hazırlandıklarını belirterek, “Gerçekten çok özel çalışma gerektiren bir hafta içindeyiz. Biz de bu şekilde hazırlanıyoruz. Özel bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Tüm takım bu maça odaklanmış durumda. Bu maçta eğer iyi bir sonuç ve galibiyet alabilirsek taraftarımıza mutluluk hediye edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar” dedi.

"Herkes için lig zor başladı"

Arjantinli orta saha oyuncusu, ilk başlangıçların önemli olduğunu ifade ederek, "Ancak önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Bu uzun bir yol, biz de bu uzun yolda belki iyi başlayamadık ama yolun sonuna daha çok var. Oynayacağımız çok fazla maç var. Bizim açımızdan da diğer bütün takımlar açısından da uzun bir yol olacak, kolay bir yol olmayacak. Herkes için lig zor başladı. Biz de istediğimiz gibi başlayamadık ama yolun sonunu iyi getirebiliriz, bu da bizim elimizde” diye konuştu.

“Maç maç bakıyoruz”

Beşiktaş maçının önemine değinen tecrübeli oyuncu, “Geçen yılı değerlendirecek olursak, geçen yılki maçla bir çıkışımız oldu ama asıl çıkış bizim odaklanmamızla alakalı bir durumdu. Tabii ki saha sonuçları istediğiniz gibi gelmeye başlayınca, kazanmaya başladığınız sürece çalışmanız daha kolay oluyor, daha sakin bir kafayla hazırlanmamız ve daha huzurlu bir ortamda hazırlanmanız mümkün olabiliyor. Ama bu haftaki gerçekten önemli bir maç ama her şey değil. Ama bizim için önemli olan saha içi skorları. Tabii ki alırsanız daha huzurlu olabilirsiniz ama bizim için önemli olan daha sakin kafayla ve daha iyi konsantrasyonla çalışabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her maç önemli. Ama biz sadece maç maç bakıyoruz, çünkü lig uzun bir maraton” ifadelerini kullandı.

“Sakat arkadaşlarımız için üzgünüz”

Sakatlanan arkadaşları için üzgün olduklarını belirten Sosa, “Tabii ki kaybettiğimiz sakatlanan oyuncu arkadaşlarımız açısından üzgünüz. Kendileri takımımız adına önemli oyuncular. Ama geçen yıl gibi bir örnek var önümüzde. Geçen yıl sadece 13, belki de 14 oyuncuyla beraber, genç arkadaşlarımızla çok iyi bir iş ortaya çıkardık. Uzun maçlar boyunca iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Lig sonunda belki daha iyi bir yer olabilirdi ama gerçekten iyi bir iş çıkardığımızı biliyorum. Taraftarlarımızdan aldığımız geri dönüş de bu yöndeydi. Bu sene bünyesine oyuncular katıp daha iyi bir oyun ortaya koyup daha iyi sonuçlarla lig sonunda daha iyi bir yerde olmak için uğraştık. Ama maalesef yaşadığımız bu sakatlıkların tabii ki önüne geçemiyoruz. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Maalesef istemediğiniz zamanlarda bunlarla karşılaşabiliyoruz. Ama biz geçen senenin de örneğini önümüze katarak, belki onun da daha üstüne çıkarak, burada olan arkadaşlarımızla beraber, geçen sene yaptığımız işin daha iyisini yaparak, ki buna kapasitemiz de var. İnsanlar da bunu görmeseler, bize bu kadar destek olmazlar. Geçen senenin üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum, çalışmakla ve kendimizi adamakla” şeklinde konuştu

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Taraftarların kendilerine her şartta desteklediğinin altını da çizen Sosa, onlara teşekkür ederek şunları söyledi:

“Uzun deplasmanlardan dönüşte, gecenin geç saatlerinde bile şehrimize indiğimizde havaalanında bizleri karşılayan binlerce insanı ve bize destek veren insanları gördük. Bizim bu desteğe teşekkür bile yetmeyecektir. Biz takım arkadaşlarımız olarak da hocamızla da konuştuğumuzda anlatmaya çalıştık. Saha sonuçları istediğimiz gibi gelmedi belki ama bizim artık önümüzde iki yol var. Ya bu sonuçlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi seçen taraf olduk, yine öyle olacak. Çünkü kaybettiğiniz maçlardan sonra üzülebilirsiniz. Ama bir sonraki maça hazırlanmak için moral motivasyon olarak hazır olmanız, mutlu olmanız gerekir. Biz sadece kaybettiğimiz maçları ya da kazanamadığımız maçlara odaklanırsak, önümüzdeki maçları da kaybederiz. Ama biz asla böyle insanlar değiliz. Takım olarak da bunun kültürü bizde var. Sadece önümüzdeki maçlara hazırlanmayı, insanlara iyi motivasyon ve iyi moralle hazırlanmayı arkadaşlarımıza öğütlüyor, onlara anlatmaya çalışıyoruz. Şu anda takım içinde gayet iyi bir hava olduğunu söylemem gerekir.”

“Sözleşmemle ilgili sezon sonunu beklemeliyiz”

Başarılı oyuncu sözleşmesiyle ilgili olarak ise, “Özellikle geçtiğimiz yıl daha öncesinde de, ilk geldiğim yılı düşünecek olursak, beni buraya getirme amaçlarından biri tanesi kazandığım tecrübelerimle, takım arkadaşlarımıza özellikle genç arkadaşlarımıza bu tecrübeleri aktarmak, onları daha iyi yola sevk edebilmek belki de daha iyi bir insan ve daha iyi bir futbolcu olmalarında en ufak bir payım olursa çok mutlu olacağımı söylemiştim. Özellikle geçtiğimiz yıl bunları başarabilme şansı buldum. En ufak bir payım varsa bundan da çok büyük mutluluk duyarım. Başkanımızla da sezon öncesi yaptığımız konuşmalarda zaten kendisine onu belirttim. Ben sadece işine odaklanmış biriyim. Sezon sonunda kontratımın bitmesi ya da bitmemesi beni çok düşündürmüyor açıkçası. Çünkü ben profesyonellik çerçevesinde elinden gelenin en iyi şekilde hem saha içinde hem saha dışında yardımcı olmaya çalışan biriyim. Dediğim gibi bunlar sezon sonunda değerlendirilir. İki taraf da mutluysa neden olmasın. Ama benim için öncelik kontrat değil, takımım için saha içinde ve saha dışında arkadaşlarıma özellikle genç arkadaşlarımıza yardımcı olarak görüyorum. Kontrat meselesi daha sonra konuşulacak bir durum” dedi.

"Obi ve Sturridge ile tecrübelerimi paylaştım”

Obi ve Sturridge geldiğinde kendileriyle tecrübelerini paylaştığını belirterek, “Çünkü ben geldiğimde de benzer yalan haberler çıkmıştı. Çünkü hakkımda çok fazla haber yayınlamaya başlamıştı. İlk başta ailemin burada olmak istemediğini söylediler. Ailem geldiğinde ‘Burada mutlu değiller, gidecekler’ dediler. Buradan gitmediklerinde başka şeyler söylemeye başladılar. Değişim her zaman zordur. Yeni bir yere gittiğinizde oraya yerleşmek, oranın yerlisi olabilmek, oraya alışabilmek kolay değildir. Çünkü başka bir yerden geliyor ve alışmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bu işimizin zor taraflarından bir tanesi. Ben de ilk geldiğimde 2-3 ay boyunca bir otelde kalmıştım. Ev bulmak biraz sorun olmuştu. Ama söylediğim gibi daha sonra her şey yerli yerine oturmaya başlıyor. Ve sorunlar tek çözülmeye başlıyor. Ben de arkadaşlarıma onu anlatmaya çalıştım. Onların hakkında da haberler çıkıyor. Ama bu çıkan haberlerin çoğunu bir yerde yalanlama gereği de duymuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz o kadar absürt, o kadar uç noktada şeyler çıkıyor ki, bunları artık yalanlama gereği bile duymuyorsunuz. Dediğim gibi onlar için de kolay olmayacak. Çünkü değişimler her zaman zordur. Yeni geldiğinizde bir yere yerleşmeniz zordur. Onlar da belki bunun sıkıntısını biraz çekecekler. Normal olan hayatın gereği olan şeyler bunlar. Ama alıştıklarında onların da burada çok mutlu olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.