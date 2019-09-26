35. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes'e 79-74 skorla mağlup olan Fenerbahçe Beko'da Başatrenör Zeljko Obradovic maç sonu açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk resmi maçında zor karşılaşmaya çıktıklarını söyleyen Obradovic, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum, bizden daha iyi oynadılar. Özellikle 3. çeyrekte ciddi bir fark yedik. Son periyotta toparlasak da galip gelemedik. Bu tablo sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor. Milli takımlardan dolayı oyuncularımızın çoğu yoktu. Adaptasyon sürecine ihtiyaç vardı. Tek yol herkesin iyi çalışmasıdır" ifadelerini kullandı.
Obradovic: Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor
26.09.2019 - 22:03 | Son Güncelleme: 26.09.2019 - 22:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko Başatrenörü Zeljko Obradovic, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Beko,Zeljko Obradovic,basketbol,
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