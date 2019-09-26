Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare'ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Hakan Ülker xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx, Ersin Erbay xx

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Onur x, İlke x (Burhan dk. 102 x), Ali Kaan xx, Eray xx (Muhammet dk. 93 x), Taha x (Rotman dk. 35 x), Bjarnason xx, Ergin xx, Hadzic x (Erhan dk. 79 xx)

Yedekler: Halil, Musa, Alperen, Gökmen, Aykut, Bertuğ

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bayburt Özel İdare: Yunus Emre xx, Alper xx, İsmet xx, Ethem xx, Mahmut xx, Bilal xx, Azad xx, Sinan xxx, Haydar xxx (Yusuf dk. 104 x), Nevzat ? (Emre dk. 10 xx, Sertan dk. 115 ?), Tayyib xx (Burak dk. 92 x)

Yedekler: İsmail, Erol, Volkan

Penaltılar: Ergin ve Muhammet (Akhisarspor) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (Bayburt)

Sarı kartlar: Ali Kaan (Akhisarspor), Haydar (Bayburt)