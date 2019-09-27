Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Gaziantep'teki Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 79-74'lük skorla kazanan Anadolu Efes, geçen yıl olduğu gibi kupayı müzesine taşıdı. Fenerbahçe Beko bir ara yedi sayı geriye düştüğü ilk çeyrekte bitime bir dakika kala gaza bastı ve periyodu 20-19 üstün geçti. İkinci bölümde üstünlük sürekli el değiştirirken Anadolu Efes, Micic'in 26 saniye kala attığı basketle soyunma odasına 39-37 önde girmeyi başardı.

Efes gaza bastı

Üçüncü periyotta Anadolu Efes fırtınası esti. Çeyreğin 5. dakikasından itibaren vitesi artıran Ergin Ataman'ın öğrencileri, bir ara farkı 16'ya çıkardı ve final bölümüne 64-52 önde başladı. Üçüncü çeyreğin başlamasıyla Williams, Kalinic ve Sloukas'ın önderliğinde üst üste sayılar kaydeden sarı-lacivertliler bitime 2.45 kala farkı 3'e indirdi: 73-70. Ardından Dunston ve Simon ile sayılar bulan Efes, 37 saniye kala farkı 8'e çıkardı: 78-70. Kalan sürede Fenerbahçe iki sayı daha atsa da parkeden 79-74 galp ayrılan Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.