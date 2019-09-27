Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi tek sıkıntı yuncuların yaptığı basit hatalar. Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de bireysel hatadan gol yeme (4) rekorunu elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde teknik heyet savunma alarmı verdi. Defans blokunda görev yapan oyuncularla özel olarak görüşen teknik direktör Ersun Yanal, görüntülü analizlerle yapılan hataların üzerinden geçti. Kaleci Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Adil Rami ve Dirar’a uyarılarda bulunan Ersun Hoca, derbide özellikle gereksiz risklerden kaçınmaları ve pozisyon hatalarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Defans Isla’ya bağlı

Galatasaray’ın hücum aksiyonlarına da dikkat çeken Ersun Yanal, oyuncularına Babel ve Falcao’ya top aldırmama talimatı verirken savunma bloğunu oluşturacak dörtlü konusunda ise henüz kararını netleştirmedi. Kalede Altay’dan ve sol bekte alternatifsiz Dirar’dan vazgeçmeyecek olan Yanal, Zanka’yı da ilk 11’de sahaya sürecek. Sağ bekte Ozan ile Isla arasında tercih yapacak olan tecrübeli teknik adam, Isla’nın hazır olması hâlinde sağ beki Şililiye teslim edecek. Bu durumda Ozan’ı orta alanda Emre’yle görevlendirme imkânı olan Yanal, Zanka’nın yanında Jailson yerine Gustavo’yu kullanabilecek.

Emre’ye özel program

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bu sezonki en büyük kozu Emre Belözoğlu, dün takımdan ayrı çalıştı. Belindeki ağrılar sebebiyle özel program uygulanan Kaptan’ın ciddi bir sıkıntısının olmadığı ve derbide ilk on birdeki yerini alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde sadece Moses ve Rodrigues’in Galatasaray’a karşı forma giyme ihtimali yok.

Tek hedef zaferle ayrılmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda “Biz Fenerbahçe’yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz” diyerek iddiasını ortaya koydu.

GERİ ÖDEME HEDEFİNDE

Rodrigues’in yokluğunda sol açıkta görev alması beklenen Tolga Ciğerci’nin hedefi derbide gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak. Sakatlığı döneminde kendisine sahip çıkan sarı-lacivertlilere borcunu ödemek isteyen Tolga Ciğerci “Bu maçta gol atarak teşekkür etmek harika olur” dedi.

YÖNETİMDEN PRİM DOPİNGİ

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu. Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

PATRON MAX KRUSE

Geride kalan beş haftada yaptığı dört asistle gözünü Alex’in 16 asistlik rekoruna diken Max Kruse, Galatasaray karşısında da takımın beyni olacak. Ersun Yanal, oyun kurucu görevini üstlenecek Alman yıldıza güvenini dile getirirken diğer oyunculara Kruse’yi beslemeleri talimatı verdi.