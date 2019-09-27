Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisine kilitlendi. Sarı-kırmızılarda tek hedef kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim’in kararsızlık yaşadığı tek konu Belhanda. Çenesindeki kırıktan dolayı hafta içinde koruyucu maskeyle idmanlara çıkan Faslı oyuncunun ikili mücadelelerdeki çekingen tavrı Terim’i endişelendiriyor. Fatih Hoca’nın A planı derbiye Belhanda ile başlamak. Eğer yıldız 10 numara maske ile oynamakta zorlanırsa Terim, Ömer Bayram’ı ilk on bire alacak. Belhanda ile ilgili karar maç günü verilecek. Fatih Hoca, derbide forma vereceği 10 ismi belirledi. Muslera’nın önünde Mariano- Luyindama- Marcao- Nagatomo görev yapacak. Orta sahayı Seri ve Nzonzi’den kuracak olan tecrübeli hoca, kanatlarda Feghouli ile Babel’e şans verecek. Forvette ise Falcao olacak.

Tam konsantrasyon!

İdmanlarda sık sık oyuncularıyla toplantılar yapan Terim derbide sinirlerine hâkim olan tarafın kazanacağını söyledi. Rakip oyuncularla ve hakemle tartışmaya girmemeleri konusunda oyuncularını uyaran başarılı teknik adam “Maçın anahtarı ‘doğru pres’ yapmak olacak. Rakibin pas bağlantılarını kesip kanatlardan hızlı ataklar geliştirmeliyiz” dedi. Özellikle Emre, Kruse ve Muriç’i yakın markaja almaları gerektiğini de söyleyen Terim “Bu üçlüyü etkisiz hâle getirirsek oyun üstünlüğü de bizde olur. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan oynayacağız. Bir anlık konsantrasyon kaybının bize pahalıya mal olacağını unutmayın. Camiamıza galibiyet sevinci yaşatacağımızdan benim şüphem yok” ifadelerini kullandı.

ELMANDER: GALATASARAY KAZANIR

Galatasaray’da iz bırakan oyunculardan biri olan Johan Elmander antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim’e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi. Elmander dev derbiyle ilgili olarak “Her zamanki gibi büyük bir maç olacak. Harika bir maç seyredeceğiz, taraftarlar da harika iş çıkaracak. Galatasaray’ın derbiyi kazanacağına eminim. Bu sefer bir taraftar olarak geldim. Takımımı destekleyeceğim için çok mutluyum” dedi.

ASLAN ZAFERE HASRET

Galatasaray, Fenerbahçe’yi ligde beş yıldır mağlup edemiyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 18 Ekim 2014’te Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder’in golleriyle tarihî rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Aslan, sonraki beş sezonda lig maçlarında tarihî rakibini yenemedi.

TERİM'İN KARNESİ ORTA

Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ve Galatasaray’ın başında olmak üzere toplam 33 defa Fenerbahçe’ye rakip oldu. Terim bu maçlarda 10 galibiyet, 10 mağlubiyet, 13 beraberlik gördü.

CENGİZ İNANIYOR

Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı’nın yeni sezon lansmanında açıklamalar yaptı. Cengiz “Her branşta başarılı olmak istiyoruz. Ertuğrul Erdoğan Hoca’mız bizden yirmi kat bütçeli rakibimizi yendiğinde yürekten alkışlamıştım. Bu hafta derbiyi de inanıyorum ki, biz kazanacağız” dedi. Bu arada PFDK açıklamalarıyla ilgili ceza Cengiz’e tayinine yer olmadığına karar verdi.