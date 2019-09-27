Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim prim uygulamasına gitti. Sarı kırmızılı idarecilerin, derbiye özel olarak oyunculara galibiyet primi vermeyi kararlaştırdığı belirtildi.

FutbolArena'da yer alan habere göre Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederse yönetim sarı-kırmızılı takıma 4 milyon TL galibiyet primi dağıtacak.

Galatasaray 5 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe’yi konuk edecek Galatasaray, son yıllarda rakibine karşı istediği sonuçları alamadı. Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe’yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşadı. Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, son 9 maçta ezeli rakibine karşı oynadığı derbilerde 6 puan çıkarabildi. Galatasaray’ın son 9 Fenerbahçe derbisindeki kaybı ise toplamda 21 puan oldu.