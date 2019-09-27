Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup ederek bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, evinde Rizespor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve 5 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu sadece 5 puan toplayabilen turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte ligdeki ikinci 3 puanını da almış oldu. Karadeniz ekibi karşısında Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri Aleksic (2), Gulbrandsen, Crivelli ve İrfan Can kaydetti.

İlk kez gol yemedi

Başakşehir, ayrıca geride kalan 5 haftanın ardından ilk defa bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Rizespor maçına kadar ağlarında 8 gole engel olamayan turuncu-lacivertli takım, rakip fileleri ise 5 defa havalandırmıştı.

Buruk’un takımı, Yeni Malatyaspor’dan 3, Fenerbahçe’den 2, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş’tan da 1’er gol yemişti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Visca’nın yerden yaptığı vuruş önce savunmadan sekti sonra direkten oyun alanına döndü.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan’ın ceza sahası dışına verdiği pasta Visca’nın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Gökhan kornere çeldi.

19. dakikada sağ kanatta topu taşıyan Caiçara pası önündeki Visca’ya bıraktı. Visca’nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli’nin kafa vuruşunda top Guldbrandsen’in önünde kaldı. Guldbrandsen’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-063. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aleksic’in şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.

75. dakikada Caiçara’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Elia’nın ceza sahası içine açtığı ortada Crivelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caicara xxx, Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut xx (Azubuike dk. 83 ?), İrfan Can xxxx, Visca xxx, Aleksic xxx (Arda dk. 87 ?), Gulbrandsen x (Elia dk. 70 x), Crivelli xxx

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Demba Ba, Aziz, Uğur, Robinho, Gökhan

Teknik Sorumlu: Okan Buruk

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Morozyuk x, Abarhoun xx, Chatziisaias xx, Melnjak xx, Vetrih x (Barış dk. 82 ?), Attamah x, De Pauw x (Sasse dk. 46 xx), Boldrin xx, Samudio xx, Scepovic xx(Oğulcan dk. 46 xx)

Yedekler: Tarık, Abdullah, Diomande, Burak, Oğuz Kağan, Orhan

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Aleksic (dk. 19 ve 75), Guldbrandsen (dk. 33), Crivelli (dk. 87), İrfan Can (dk. 90) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Melnjak, Sasse (Çaykur Rizespor)