Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman ile Zeljko Obradovic arasındaki rekabette gülen taraf yine Ataman olmuştu... Anadolu Efes’in başındaki Ataman, geçtiğimiz sezonki Türkiye Kupası, Euroleague finali ve lig şampiyonluğuna bu sezon başında da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ekledi. Obradovic ile 53. buluşmasında 21. galibiyetini alan Ataman, efsane teknik adama karşı kazanmaya devam ederken mutluluğunu da şu sözlerle açıkladı:

F.Bahçe bizden iyi

Aslında bu kadar iyi oynamayı beklemiyordum. Yeni transferlerimiz vardı. Sakatlığından dolayı oynayamayan Larkin bizim için önemli bir eksikti ama kazanmayı başardık. İnşallah bu sezon Euroleague’i de kazanmayı başarırız. F.Bahçe bizden daha iyi bir takım. Derrick Williams ve Nando De Colo geldi ama henüz hazır değiller. Zamanla daha iyi olacaklardır