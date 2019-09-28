Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Uluç

Sezonun ilk dev derbisi geldi çattı. Ligin altıncı haftası Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kapışmasına sahne olacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Hemen her sezon olduğu gibi derbi polemikleri erken başladı. İki camia arasında yaşanan ‘sicil’ tartışmalarıyla iyice barut fıçısına dönen karşılaşmanın gerginlikten uzak, saha dışı olaylarından çok, futbolun konuşulduğu bir maç olması bütün futbolseverlerin dileği…

Üç puandan fazlası

Ligdeki beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sezonun ilk beş maçında ikişer galibiyet ve beraberlik elde eden Galatasaray, bir defa da mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 8 puanla 7. sırada bulunuyor. Dünyanın en ateşli derbilerinden biri olarak gösterilen karşılaşmanın sonucu belki şampiyonluk yarışını belirlemeyecek ama kazanan taraf büyük bir psikolojik üstünlüğü de eline geçirmiş olacak.

KART GÖRÜRSE CEZALI

Galatasaray’ın müdafaa oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Kayserispor, Kasımpaşa ve Y. Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, derbide yine kart görürse G.Birliği maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

ON İKİ OYUNCU İLK DEFA

G.Saray’da 12 oyuncu F.Bahçe derbisinde ilk defa oynamak için forma bekleyecek. Yeni transferler Âdem Büyük, Emre Mor, Andone, Jimmy Durmaz, Seri, Lemina, Falcao, Babel ve Nzonzi, sarı-lacivertlilere karşı ilk defa oynamanın heyecanını yaşayacak.

FENER’DE İKİ EKSİK

Cezalı oyuncusu olmayan F.Bahçe’de sakatlığı bulunan Rodrigues ve özel program uygulayan Moses dışında eksik yok. Takımla çalışan Isla ve Hasan Ali, Ersun Yanal’ın görev vermesi hâlinde forma giyebilecek. Kaptan Emre, belindeki ağrılara rağmen ilk 11’de sahaya çıkacak.

DÖRT MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı dış sahada son dört maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılılar iç sahada 38 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış olsa da Fenerbahçe burada en son 18 Ekim 2014’te kaybetti. Sonraki dört maçta Fenerbahçe sahadan bir galibiyet, üç beraberlikle ayrılmayı başardı.

FENER'İ EZBERLEDİ

Galatasaray’ın gol umudu Radamel Falcao, derbiye özel olarak hazırlandı. Muslera’nın tavsiyesiyle derbi atmosferini daha iyi anlamak için önceki yıllarda oynanan maçları izleyen Falcao, idmanlara bütün arkadaşlarından erken gelip bir saat boyunca şut çalışması yaptı. Fiziksel açığını kapatmak için de fizyoterapistlerin verdiği özel program dâhilinde ekstra yüklemeler yaptı. Derbilere alışık olduğunu ve Fenerbahçe’ye gol atmayı çok istediğini söyleyen Kolombiyalı, sarı-kırmızılı taraftarlara galibiyet hediye edeceklerini söyledi.

CİMBOM'A GOL SÖZÜ

Transfer döneminde tercihini Fenerbahçe’den yana kullanarak Galatasaray’ı hayal kırıklığına uğratan Vedat Muriç, sarı-kırmızılılara bir darbe de sahada vurmak istiyor. Sarı-lacivertli formayla çıktığı beş maçta üç gol, bir asistlik performans sergileyen Kosovalı golcü “İnşallah derbide gol atıp gerçek Fenerbahçeli olacağım. Bu mutluluğu yaşamak ve bugüne kadar sergilediğim performansın tesadüf olmadığın göstermek için her şeyimi sahaya koyacağım” diye konuştu. Muriç Galatasaray’a gol atarak “Gerçek Fenerli” olacağını söyledi.

TERİM'DEN DERBİ TALİMATIGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbi taktiğini belirledi. Fenerbahçe’nin en büyük zaafının savunmasında olduğunu düşünen başarılı teknik adam oyuncularına “Baskın hücum” emrini verdi. Maçın ilk yirmi dakikasında bulacakları bir golün her şeyi daha da kolaylaştıracağını söyleyen Terim “Maçta rakibe nefes bile aldırmayacaksınız. Kalemizde tehlike yaşamamanın en iyi yolu, topu kendi yarı alanımızdan uzak tutmak yani maçı rakip sahaya yıkmak. Bunun için de çok koşmalı ve disiplinden kopmamalıyız” dedi.

Soldan yüklenin

Fatih Terim’e göre F.Bahçe’nin zayıf halkası sol tarafı. Bu yüzden tecrübeli teknik adam, hem Feghouli hem de Mariano ile özel olarak ilgileniyor. Bu kanattan getirecekleri topları karşılama konusunda rakiplerinin zorluk yaşayacağını düşünen Terim maçın kilidini buradan açmaya çalışacak. Oyuncularına bol bol şut çekmeleri talimatını da verin Terim, Falcao’yu da daha çok topla buluşturmaları gerektiğinin altını çiziyor. Terim, oyuncularına tahriklere kapılmamaları yönünde de ikazlarda bulundu.

BİZİ BEKLEYEN BİR ZAFER VAR

Geçen sezon Kadıköy’de biten 1-1’lik derbinin ardından yaptığı “Belki de Galatasaray’ı şampiyonluktan ettik” açıklamasıyla eleştiri toplayan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün Ali Sami Yen’den zaferle ayrılmaya kararlı. Hafta başından beri oyuncularını fiziksel ve taktiksel olduğu kadar psikolojik olarak da bu dev mücadeleye hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı “Sahaya kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe gibi oynadığımız takdirde amacımıza ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın” ifadesiyle oyuncularından üç puan istedi.

Her şey elimizde

Yanal “Sinirlerinize hâkim olup, taktik disipline sadık kalmanız çok önemli” uyarısı yaparken “Sahaya odaklanın ve işinize bakın. Baskıyı onlar hissetsin” dedi. Savunma hattına pas hataları ve pozisyon alma konusunda ikazlarda bulanan Ersun Yanal “Ayağa garanti paslarla oynayacağız. Topun bizde kaldığı her saniye galibiyete yaklaşacağız. Stoperleri hata yapamaya açık. Pres ve doğru paslarla bu bölgeden sonuca gidebiliriz. Oyunu doğru yönetip, gücümüzü onlara kabul ettirmeliyiz” ifadesini kullandı.