Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta her yeni günde yeni bir sıcak gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada “Beşiktaş’ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var” diyerek görevi bırakma kararı alan Fikret Orman, perşembe günü ise yönetim kurulunun yaptığı baskılar sonucu istifa etmekten vazgeçmişti. 13 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü kongreye kadar başkanlığa devam edecek olan Orman’ın yeniden aday olması için de yakın markaj devam ediyor. Yönetim kurulu üyelerinin bu yönde ortaya koyduğu yeni plan ise dengeleri değiştirecek türden. Fikret Orman’ın istifasından sonra gözler camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Nur Çebi’ye çevrilmişti. Başkanlığa adaylığını koymak için harekete geçen Çebi, Orman’ın istifadan dönmesi ve yeniden aday olma ihtimalinin belirmesi üzerine geri adım atmıştı.

Orman sıcak baktı

Her fırsatta Fikret Orman’ın aday olduğu kongrelerde yarışa girmeyeceğini belirten Ahmet Nur Çebi’nin yeniden ekibe dâhil edilmesi önerildi. Geçen yıl eylül ayında yapılan seçimde yönetimden çıkarılan Çebi ile yapılacak ortaklığın kulübü yeniden ayağa kaldıracağını düşünen yöneticiler “Aslolan Beşiktaş’tır. Şahsi hesapları bir yana bırakıp kulübü yeniden güçlü günlerine döndürmeliyiz. Bu ortaklık dışındaki bütün ihtimaller kulübü daha da kaosa sürükler” diyerek bu planı ortaya koydu. Başkan Orman’ın da sıcak baktığı girişim için önümüzdeki günlerde harekete geçilmesi bekleniyor. Fikret Orman ile Ahmet Nur Çebi’yi bir araya getirmeyi düşünen yöneticiler, seçime kadar çizilecek yol haritasının da belirlenmesini hedefliyor.

TEKİNOKTAY’DAN ORMAN’A

Son yapılan kongrede Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, sosyal medya hesabından Fikret Orman’a yüklendi. Tekinoktay “Sayın Orman net bir şekilde cevap vermek zorundasınız. Buna göre; 1- İstifa ettiniz mi etmediniz mi? 2- Başkanlık için adaylık başvurunuzu yapacak mısınız yapmayacak mısınız?” sorularını yöneltti.

AVCI’NIN TERCİHİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor karşısında 10 numara pozisyonunda Oğuzhan Özyakup’u oynatmayı planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının son yapılan taktik idmanlarında yıldız oyuncuyu as kadro ile çalıştırdığı öğrenildi. Medipol Başakşehir maçında hakemi iterek sarı kart gören Âdem Ljajic, Trabzonspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşmüştü.