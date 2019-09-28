Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılılara destek geldi. Melo, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.
Felipe Melo'dan derbi mesajı
28.09.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın Brezilyalı eski futbolcusu Felipe Melo, akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından destek videosu yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Felipe Melo,galatasaray,fenerbahçe,derbi,
653137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653137.aspx
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3
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