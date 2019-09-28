Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kritik maça dair detaylar haberimizde! Derbinin ilk 11'leri belli oldu! Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte maça dair detaylar ve canlı anlatım...

CANLI ANLATIM

3' Kruse'nin pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu alan Tolga şutunu attı ancak top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

2' Fenerbahçe'de Isla sağ bekte, Dirar ise son haftalarda olduğu gibi sol bekte karşılaşmaya başladı.

İLK TEHLİKE! Vedat Muriqi sağ kanatta topu Marcao'dan kazandı ve içeri ortaladı fakat Luyindama tehlikeyi engellemeyi başardı.

Karşılaşma başladı!

Karşılaşma sadece beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor! Karşılaşmayı canlı olarak izleyemeyen taraftarlar, ayrıntıları tg.com.tr'den takip edebilirler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Falcao, Belhanda, Babel, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

GALATASARAY FENERBAÇHE REKABETİNDE 390. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 390. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.