Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe tribünleri derbi öncesi üzerinde Koray Şener'in resminin bulunduğu, "Kalbimizdesin 1996 - ?" pankartı açtı. Galatasaray taraftarları da uzun süre, "Koray Şener" diye tempo tuttu.

Fenerbahçe Kulübü de maç başlamadan hemen önce resmi Twitter hesabından Koray Şener için paylaşım yaptı. İşte Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım;

KORAY ŞENER KİMDİR?

Koray Şener, 20 yaşındaydı. Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olan Koray Şener aynı zamanda da 1907 ÜNİFEB üyesiydi. Galatasaray- Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. Koray Şener kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlandı. Şener'e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener hayata veda etti.