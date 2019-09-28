Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.
Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu’nun izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.
Derbide seyirci rekoru: 51 bin 663
28.09.2019 - 22:15 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Fenerbahçe maçını toplam 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Bu aynı zamanda Türk Telekom Stadyumu’nda izlenen en yüksek seyircili karşılaşma oldu.
Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 51 bin 663 biletli seyirci takip etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : gs- fb karşılaşma,seyirci rekoru,
653187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653187.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
5
2
2
1
3
8
5
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
6
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
7
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
8
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
9
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
10
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
11
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
12
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
13
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
14
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
15
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
16
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
4
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
5
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
6
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
7
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
8
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
9
Altay
5
2
2
1
1
8
10
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
11
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
12
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. - ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR