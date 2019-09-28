Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini Fenerbahçe derbisinde de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.
Galatasaray'da yenilmezlik serisi 39 maça çıktı
28.09.2019 - 22:30 | Son Güncelleme: 28.09.2019 - 22:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray, Fenerbahçe beraberliği ile Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 39 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar geride kalan karşılaşmalarda 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray,galibiyet serisi,
653189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653189.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
5
2
2
1
3
8
5
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
6
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
7
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
8
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
9
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
10
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
11
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
12
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
13
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
14
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
15
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
16
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
4
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
5
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
6
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
7
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
8
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
9
Altay
5
2
2
1
1
8
10
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
11
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
12
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
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BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. - ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
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