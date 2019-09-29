Wanda Metropolitano Stadı'nda 68 bin taraftar önünde oynanan Madrid derbisi, 90 dakika boyunca karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçse de heri iki takımın kalecileri gole izin vermedi. Alınan beraberlikle maç fazlasıyla lider durumda olan Real Madrid puanını 15'e, 3. sıradaki Atletico Madrid ise 14'e çıkardı.
Madrid derbisi golsüz bitti
29.09.2019 - 01:25 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 01:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı golsüz beraberlikle sona erdi.
Etiketler : real madrid atletico madrid,la liga,
653205 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653205.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
5
4
1
0
7
13
2
Fenerbahçe
5
3
1
1
5
10
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
5
2
2
1
3
8
5
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
6
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
7
Galatasaray
5
2
2
1
0
8
8
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
9
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
10
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
11
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
12
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
13
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
14
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
15
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
16
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
2
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
3
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
4
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
5
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
6
Bursaspor
5
3
0
2
0
9
7
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
8
Altay
5
2
2
1
1
8
9
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
10
Erzurum BB
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
İstanbulspor
5
1
3
1
0
6
13
Adanaspor
5
1
2
2
-1
5
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
5
0
2
3
-4
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
5
1
1
3
-3
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR - ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR