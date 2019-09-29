Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in altıncı haftası dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra dev bir maça daha sahne olacak. Lige istediği başlangıcı yapamayan iki takımın mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Medical Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı, Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Fernandes forma giyemeyecek.

Kazanan rahatlar

Beşiktaş’ta ise üç eksik var. Cezalı olan Elneny ile Âdem Ljajic’in yanı sıra sakatlığı bulunan Victor Ruiz bu maçta forma giyemeyecek. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyetle 5 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, son 15 sezonun en kötü ilk 5 haftasını yaşadı. Trabzonspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6 puan topladı.