Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçında sürpriz yapmayı planlıyor. Tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşmada kilidi soldan çözmeye çalışacak. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden olan Abdoulay Diaby’nin performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, sol kanadın hücum bölgesinde değişiklik yapmak istiyor. Diaby’nin ilk 11’de başladığı son üç maçta da varlık gösterememesi ve oyunun tehlike bölgesine yaklaşmasında etkisiz kalması üzerine neşteri vurmaya hazırlanan Avcı, Caner Erkin’i hazırlıyor.

Skorer bek

Attığı bir gol ve yaptığı iki asistle takımda Ljajic’ten sonra (İki gol, üç asist) skora en çok katkı sağlayan isim olan Caner Erkin’in ofansif özelliklerinden faydalanmak isteyen Abdullah Hoca son yapılan taktik çalışmasında tecrübeli futbolcuyu sol açıkta denedi. Tecrübeli teknik adamın bu konuda son kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. Öte yandan siyah-beyazlılarda geçen hafta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Âdem Ljajic’in yerine Oğuzhan Özyakup, üç maç ceza alan Elneny’nin bölgesinde ise Dorukhan Toköz’ün görev alması bekleniyor.

ÇEBİ ADAY OLACAK

Beşiktaş’ın eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi’nin adaylık için çalışmalara başladığını açıkladı. “Ahmet Bey aday olmayı düşünüyor. Ben de ekibinde yer alacağım” diyen Torunoğulları “Mali tablo çok kötü. Aday olursak kulübün mali yapısını en ince ayrıntısına kadar anlatacağız” dedi.

Hedef galibiyet

Galibiyet parolasıyla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Trabzon’a gitti. Siyah-beyazlı kafileyi, Trabzon Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı.