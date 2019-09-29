Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kötü geçen bir sezonun ardından yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal adına, Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a karşı alınacak skor önemliydi. Sarı-lacivertliler istediğini alarak evine dönerken, Yanal da mutluydu. Uzun bir süreci yönettiklerini ve oyunlarını geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Ersun Hoca “Zorluğu yüksek, keyifli, atmosferi iyi bir maç oynadık. Gol olmasa da seyircilerin keyif aldıklarını düşünüyorum. Biz iyi bir takımız ve iyi futbolculara sahibiz. Henüz istediğimiz seviyede değiliz ve gelişmek zorundayız” dedi...

Yanal’ın öngörüsü

Galatasaray’a karşı sergilenen futboldan ve mücadeleden memnun olduğunu vurgulayan Ersun Yanal “Derbi kazanmak elbette güzel bir şey ama 34 haftanın güzel yönetilmesi gerekiyor. O kadar uzun süreç ki bunu yaymak gerekiyor. Henüz istediğimiz kıvama ulaşmayan oyuncular var. Hepsi olduğunda oyunumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Oyun isteğinden ve başarısından dolayı oyuncularımı tebrik ederim. Daha iyisini oynayacağız, daha iyi olacağız” ifadesini kullandı.