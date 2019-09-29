Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezonun ilk dev buluşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı Sami Yen'de... En büyük eksiği Fatih Terim olan sarı-kırmızılılar sahaya ideal kadrosuyla çıkarken, sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal sürpriz bir hamleyle Deniz'i yedek soyundurup sağ açıkta Ozan'a görev verdi. Fenerbahçe'nin beş orta sahadan kurulu düzeninde kanatlar işlemese de ayağa paslarla yapılan ataklar Galatasaray savunmasına zor anlar yaşattı. Derbide gole ilk yaklaşan taraf da sarı-lacivertliler oldu. Ancak Muriç'in 19. dakikada uzaktan şutu Muslera'nın eldivenlerinde eridi. Sonrasında ise Galatasaray ipleri eline aldı. Sarı-kırmızılıların hızlı atakları Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. 22'de Lemina'nın ceza sahası dışından sert vuruşunu Altay direk dibinden kornere çeldi. 29'da Lemina bir kere daha golü kokladı ama karşı karşıya pozisyonda Altay bir kez daha geçit vermedi. İlk yarının son atağı Fenerbahçe'den gelirken, Tolga'nın plasesinde top uzak köşeden oyun alanını terk etti.

Yenilmezlik serileri

Fenerbahçe ikinci yarıda Isla-Deniz değişikliğiyle başlarken, 49'da topu kalesinde gördü. Ancak Falcao'nun gol sevinci ofsayt bayrağına takıldı. 54'te Lemina'nın penaltı beklentisine ise VAR incelemesiyle olumsuz karar çıktı. Hız kesmeden ataklarına devam eden Galatasaray 59'da etkili geldi. Ömer'in soldan ortasına Falcao'dan önce ayak koyan Jailson büyük bir tehlikeyi önledi. Futbol kalitesi derbinin çok altında kalırken, Fenerbahçe'nin 78'de yakaladığı fırsatı Marcao, sarı kart görme pahasına Kruse'yi durdurdu. Dakikalar ilerledikçe iki taraf da savunma güvenliğini ön plana alınca oyun hepten sıkıştı. Taraftarın gol beklentisi de Galatasaray'ı itmeye yetmedi. Son düdük çaldığında Galatasaray evindeki yenilmezlik serisini 39 maça, Fenerbahçe de Ali Sami Yen'deki yenilmezliğini 5 maça çıkarmıştı. Kazanan olmasa da Galatasaray ev sahibi avantajını harcamış oldu.

Aslan’ın hasreti!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakibi karşısında yine zorlandı. Sarı-kırmızılı takım, tarihi rekabet içinde olduğu Fenerbahçe'yi 5 yıldır yenememenin sıkıntısını yaşıyor. Galatasaray, Süper Lig'de rakibini son defa 2014-2015 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, sonraki 10 karşılaşmada rakibine üstünlük kuramadı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 10 maçtan 3'ünü yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 7 kez berabere kalan Galatasaray, son 10 Fenerbahçe derbisinden 7 puan çıkarabildi. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 Fenerbahçe derbisindeki kaybı 23 puana ulaştı.