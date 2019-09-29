Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette son yıllarda yapılan derbiler gol bakımından kısır geçiyor. Son olarak dün oynanan derbide golsüz berabere kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, gol bakımından istedikleri performansı yakalayamadı.

İki takım arasında son 5 sezonda oynanan 11 resmi müsabakada iki takım toplamda 13 kez gol sevinci yaşadı.

Rekabette son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8, Galatasaray ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Söz konusu süreçteki 11 resmi müsabakanın 10'unda 2'den fazla gol atılmazken, futbolseverler en çok 0-0 ve 1-0'lık skorları gördü.

Son 5 maç berabere

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 resmi müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Son yıllarda birbirlerine üstünlük kurmakta zorlanan iki ekibin geçtiğimiz sezonki maçları gollü beraberliklerle geçti.

Geçen sezonun ilk karşılaşmasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede rakipler sahadan 2-2'lik skorla ayrılmıştı. Bu karşılaşma, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında son 11 resmi müsabakada 2'den fazla gol atılan tek maç olarak öne çıktı.

Rakiplerin geçen sezonki ikinci maçı ise Ülker Stadı'nda 1-1'lik sonuçla noktalandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 2017-2018 sezonunda oynanan 2 karşılaşma da berabere biterken, futbolseverler bu maçlarda gol sevinci yaşayamamıştı.

Son 11 maçta 7 beraberlik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son 11 karşılaşmanın 7'si beraberlikle tamamlandı.

Taraflardan Fenerbahçe söz konusu süreçte 3 galibiyet alırken, Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

En kısır skorlar

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 11 maçın 7'sinde 1'den fazla gol sesi çıkmadı.

Bahsi geçen müsabakalarda 4 kez kez 0-0 ve 3 kez 1-0'lık skor alındı.

Fenerbahçe, bu süreçte rakibini bir kere sahasında bir kere de deplasmanda olmak üzere 2 kez aynı skorla mağlup etti.

Galatasaray ise söz konusu süredeki tek 1-0'lık galibiyetini sahasında aldı.

Tarihi derbideki kalan 4 maçta ise 2 kez 1-1'lik sonuçlar oluşurken, 1 kez 2-0, 1 kez de 2-2'lik sonuç yaşandı.