İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumunda Galatasaray - Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maç sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan çalışmalarda, 3 şahsa usulsüz seyirci temin etmek, 8 şahsa usulsüz seyirci girişi, 7 şahsa alkollü giriş, 7 şahsa sahaya yabancı madde atmak, 1 şahsa yasak madde satışı (Meşale), 2 şahsa meşale yakmak, 2 şahsa yetkisiz olarak ve değeri üzerinden bilet satışı (Karaborsa), 2 şahsa hakaret etmek olmak üzere toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.
Derbi maçında 32 kişiye çeşitli suçlardan adli işlem
29.09.2019 - 13:12 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray-Fenerbahçe takımları arasında oynan derbi maçında çeşitli suçlardan toplam 32 kişiye sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine yönelik adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : derbi,suç,galatasaray,fenerbahçe,
653284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653284.aspx
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A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
5
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
6
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
7
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
8
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
9
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
10
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
11
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
12
Konyaspor
5
1
3
1
0
6
13
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
14
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
15
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
16
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
17
Kayserispor
5
0
3
2
-2
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
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TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
2
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
3
Akhisar Bld.Spor
5
3
1
1
3
10
4
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
5
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
6
Fatih Karagümrük
5
2
3
0
3
9
7
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
8
Altay
6
2
3
1
1
9
9
Hatayspor
5
2
2
1
3
8
10
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
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1
1
3
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BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
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BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
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ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - AKHİSARSPOR
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BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR
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EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
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