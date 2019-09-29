Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavili ekip, mücadeleden 4-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Trabzonpor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Obi Mikel xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Avdijaj dk. 78 x), Sosa xxx, Kamil Ahmek Çörekçi xxx (Doğan Erdoğan dk. 72 x), Nwakaeme xxx, Sörloth xxx (Sturridge dk. 89 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Beşiktaş: Karius x, Gökhan Gönül xx, Vida x (Güven Yalçın dk. 67 x), Necip xx, Caner xx, Hutchinson x, Dorukhan x, N’Koudou x, Oğuzhan x, Boyd x (Diaby dk. 46 x), Burak x

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Douglas, Umut Nayir, Muhayer Oktay, Rebocho, Lens

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Dorukhan (dk. 31 k.k.), Güven Yalçın (dk. 79) (Beşiktaş), Sosa (dk. 42), Sörloth (dk. 64), Nwakaeme (dk. 88) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Uğurcan Çakır, Hosseini, Novak (Trabzonspor), Dorukhan, Necip, Gökhan Gönül (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Sosa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dorukhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalarla buluştu. 1-0

41. dakikada Sörloth rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda kaleci Karius'dan dönen top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Kale sahası içinde Nwakaeme'nin vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

42. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak kaleci Karius'un solundan ağalara gitti. 2-0

52. dakikada Sosa’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Parmak’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Dorukhan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Oğuzhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’da kaldı.

61. dakikada Gökhan Gönül’ün sağ taraftan kullandığı serbest atışta Dorukhan kafa vuruşu Uğurcan Çakır’da kaldı.

64. dakikada Nwakaeme’nın pasında topla buluşan Sörloth düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ofsayt iddiasıyla iptal edelin gol VAR'dan gelen uyarı sonrası geçerli sayıldı.

79. dakikada Caner’in sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Güven Yalçın meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

84. dakikada Nwakaeme’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diaby’nin vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Uğurcan Çakır eliyle topu Nwakaeme ile buluşturdu. Bu oyuncu da rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu.

Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge ise bir haftalık aranın ardından 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan ise ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı.

Bordo-mavili ekip ısınmaya üzerinde "İtfaiye teşkilatının 305. yılı kutlu olsun." yazılı pankart ile çıktı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kuruluna yemek verildi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarı diledi.

Yemeğin ardından Alp tarafından Beşiktaş Kulübüne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç’te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz'ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki sporcuya birer plaket takdim etti.

Beşiktaş'ta Vida 11'de

Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi.

Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü. Teknik direktör Avcı, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal'ı görevlendirdi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar Medical Park Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarları ısınma hareketleri sırasında Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Burak Yılmaz, taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Burak Yılmaz, maç öncesi engelli bir çocuğu bir süre kucağında taşıdı.