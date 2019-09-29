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Ramil Guliyev yarı finale yükseldi
29.09.2019 - 20:12 | Son Güncelleme: 29.09.2019 - 20:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede 20.27'lik derecesiyle ikinci olan son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ramil Guliyev,yar final,
653332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/653332.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
6
4
2
0
7
14
2
Fenerbahçe
6
3
2
1
5
11
3
Gazişehir
5
3
1
1
0
10
4
Sivasspor
6
2
3
1
3
9
5
Konyaspor
6
2
3
1
1
9
6
Galatasaray
6
2
3
1
0
9
7
Başakşehir
6
2
2
2
2
8
8
Denizlispor
6
2
2
2
2
8
9
Çaykur Rizespor
6
2
2
2
-4
8
10
Malatyaspor
5
2
1
2
5
7
11
Kasımpaşa
6
2
1
3
-1
7
12
Trabzonspor
5
1
3
1
0
6
13
Beşiktaş
5
1
2
2
-1
5
14
Göztepe
5
1
2
2
-3
5
15
Antalyaspor
5
1
2
2
-4
5
16
Ankaragücü
5
1
2
2
-4
5
17
Kayserispor
6
0
3
3
-3
3
18
Gençlerbirliği
5
0
2
3
-5
2
Süper Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
27.09.2019 20:30
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
28.09.2019 15:00
YUKATEL DENİZLİSPOR 0 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
28.09.2019 17:30
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
28.09.2019 20:00
GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.
29.09.2019 14:00
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 1 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
29.09.2019 16:30
ANTALYASPOR A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
29.09.2019 16:30
MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ
29.09.2019 19:00
TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
30.09.2019 20:00
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - GÖZTEPE A.Ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.Spor
6
4
1
1
4
13
2
Bursaspor
6
4
0
2
1
12
3
Ümraniye
6
3
2
1
4
11
4
Hatayspor
6
3
2
1
4
11
5
Keçiörengücü
6
2
4
0
2
10
6
Adana Demirspor
5
2
3
0
5
9
7
Fatih Karagümrük
6
2
3
1
2
9
8
İstanbulspor
6
2
3
1
1
9
9
Altay
6
2
3
1
1
9
10
Balıkesirspor
5
2
1
2
0
7
11
Osmanlıspor
5
2
1
2
-1
7
12
Erzurum BB
6
2
1
3
-1
7
13
Adanaspor
6
1
3
2
-1
6
14
Altınordu
5
1
1
3
0
4
15
Menemen Belediyespor
5
1
1
3
-6
4
16
Boluspor
6
0
2
4
-5
2
17
Giresunspor
5
0
2
3
-6
2
18
Eskişehirspor
6
1
1
4
-4
-2
PTT 1. Lig Fikstür
6.Hafta Maçları
28.09.2019 14:00
KEÇİÖRENGÜCÜ 1 - 1 CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28.09.2019 16:30
BOLUSPOR 1 - 2 İSTANBULSPOR A.Ş.
28.09.2019 19:00
BURSASPOR 1 - 0 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28.09.2019 19:00
ADANASPOR A.Ş. 3 - 3 ALTAY
29.09.2019 14:00
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 2 - 3 AKHİSARSPOR
29.09.2019 14:00
HATAYSPOR 1 - 0 ESKİŞEHİRSPOR
29.09.2019 16:30
BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR
29.09.2019 19:00
EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
30.09.2019 19:00
ALTINORDU - ADANA DEMİRSPOR