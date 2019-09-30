Serie A'da 6. haftada Milan ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Erick Pulgar'ın penaltıdan kaydettiği gole öne geçti ve devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Milan, 55. dakikada Mateo Musacchio'nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Fiorentina 66. dakikada Castrovilli ile farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Fiorentina'da Federico Chiesa penaltı kaçırdı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Ribery çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 80. dakikada Rafael Leao sahneye çıktı ve Fiorentina, Milan'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Milan'da Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Milan 6 puanda kaldı. Fiorentina'nın puanı ise 8'e yükseldi.