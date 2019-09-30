Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe, üst üste beşinci defa Galatasaray deplasmanından yenilmeden dönerken, sarı-lacivertliler kaybettikleri iki puana üzüldü. Soyunma odasındaki moralsiz havayı dağıtan isim ise teknik direktör Ersun Yanal oldu. “Tek eksiğimiz goldü” diyen Yanal, oyuncuları kutlarken, “Doğru yoldayız. Eksiklerin de aramıza katılmasıyla çok daha iyi olacağız” sözleriyle takıma moral aşıladı. Bu sezon ilk defa forma giyen Hasan Ali Kaldırım’ın kısa sürede ilk on birdeki yerine dönmesini bekleyen Yanal, böylece Dirar’ı gerçek bölgesine çekebilecek. Sağ açıkta Moses ve Deniz Türüç’ten beklediği performansı alamayan Ersun Hoca, sıkıntıyı Faslı jokeriyle çözecek.

İyi gidiyoruz

Yanal, uyumlarından son derece memnun olduğu Zanka-Jailson ikilisini de mecbur kalmadığı sürece değiştirmeyecek. Tecrübeli teknik adamı zorlayacak isimler ise Rodrigues-Tolga ve Isla-Ozan olacak. Yanal, lejyonerler ile onların yokluğunda etkili oyunlar çıkaran yerliler arasında tercih yapmak zorunda kalacak. Her geçen gün fiziksel ve taktiksel anlamda daha iyiye gittiklerini belirten Ersun Hoca “Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen son derece etkiliyiz. İdeal kadromuza kavuştuğumuzda önümüzde kimse duramayacak. Bu takım hak ettiği zirveyi görecek” diyerek oyuncularına güven aşıladı.

TEDAVİ BAŞLADI

Sakatlığı sebebiyle 38 gün sahalardan uzak kalan Mauricio Isla, 45 dakikalık performansın ardından yine sakat çıktı. Derbide sol üst baldırına darbe alan Şilili savunmacının tedavisine hemen başlandı. Isla’nın millî aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

DERBİ ÜZÜNTÜSÜ

Eski takımı Galatasaray’a karşı çıktığı ilk derbide galibiyet beklentisi gerçekleşmeyen Tolga Ciğerci “Beraberlik için taraftarımızdan özür dileriz” derken, Vedat Muriç de “Galibiyeti kaçıran taraftık, üzgünüz. Hedefimizde sapma yok” açıklamasında bulundu.