Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Trabzonspor'un keyfi yerinde, Beşiktaş'ın ise kafası bozuk... Son üç maçını kazanamayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip oldu: 4-1... Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde oyun ortada giderken Kartal'ın eski yıldızı Sosa'nın devreye girmesiyle işler değişti. Arjantinli yıldızın çok etkili kestiği ortaya Dorukhan ters bir vuruş yaptı ve fileler havalandı: 1-0. Ardından Sosa'nın yine ceza sahası dışından çektiği şuta bu defa Necip kafayı koydu ama top yine ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarıda Beşiktaş haftalardır olduğu gibi hücumda çoğalmakta başarılı olmadı ve Trabzonspor kalesinde pozisyon bulamadı. Ayrıca Diaby'nin yerine görev verilen Boyd çok etkisiz bir görüntü çizince Abdullah Avcı eski tercihine döndü ve Diaby'yi oyuna aldı. Maçın ikinci yarısında da Trabzonspor fırtınası kaldığı yerden devam etti.

Nwakaeme şov

Ev sahibi ekip Nwakaeme ve Sosa'nın önderliğinde çok tehlikeli ataklar geliştiriyordu. 'Geliyorum' diyen üçüncü gol 66. dakikada sahne aldı. Nwakaeme çok iyi ortaladı ve Sörloth bomboş pozisyonda çok sert vurdu: 3-0. Bordo-mavili taraftarlar sergilenen harika futbol sebebiyle şampiyonluk şarkıları söylemeye bile başladı. Abdullah Avcı 3-0'dan sonra çok sinirlendi ve radikal bir değişikliğe imza atarak Vida'nın yerine Güven Yalçın'ı oyuna aldı. Bu değişiklikle stopere Gökhan, sağ beke Dorukhan geçti. Güven Yalçın 79'da farkı 2'ye indiren golü atınca oyun tenis maçına döndü. Nwakaeme 88'de tam 50 metre sürdüğü toğu harika bir vuruşla filelere göndererek bordo-mavili tribünleri yeniden sevince boğdu ve heyecan dolu karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-1.

Çok kırılganız!

Maçın ardından, "Radikal bir karar alacak mısınız?" sorusuna muhatap olan Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Ne ile ilgili bir karar?" karşılığını verdikten sonra şöyle devam etti: Genel durum Beşiktaş adına, benim mesleki durumum adına yaşamadığımız bir süreç. 3 deplasman 10 gol, her geriye düşene kadar olan oyunda denge var. Geriye düşünce kırılgan bir yapımız var. Büyük takım refleksi göstermemiz lazım. Alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunun altından çalışarak, mücadele ederek, kafamızı kaldırarak çıkacağız. Zihinsel bir yorgunluk var. Bir şeye tepki veremiyoruz, niye böyle bir kırılgan bir yapı var bakacağız. Başkan'ın aldığı istifa kararı var ama biz sahada işimize odaklanacağız...